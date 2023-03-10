ЦБ оценил выдачу ипотеки

ЦБ: выдача ипотеки в феврале 2023 года не достигла значений конца 2022-го

В феврале 2023 года выдача ипотеки в России не достигла пиковых показателей конца 2022-го. Динамику оценил Центробанк, сообщает ТАСС.

«По оперативным данным, в феврале динамика требований к населению также оставалась умеренной. В ипотечном сегменте объем выдач продолжал уступать пиковым уровням конца 2022 года, тогда как активность в сегменте необеспеченных потребкредитов в целом соответствовала уровням прошлых лет», — отметили в ЦБ.

В регуляторе объяснили, что сдержать влияние на кредитную активность населения могут пауза в снижении ставок, высокая долговая нагрузка и консервативная кредитная политика банков.

Ранее в Центробанке заявили, что ожидают роста ипотеки в России в 2023 году. По прогнозам регулятора, выдача ипотеки увеличится на 15 процентов. В текущем году также ожидается увеличение выдачи потребительских кредитов. Согласно прогнозам регулятора, их рост составит около 10 процентов.