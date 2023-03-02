ЦБ спрогнозировал рост ипотеки в России

Центробанк спрогнозировал рост ипотеки в России в 2023 году на 15 процентов

Центробанк (ЦБ) ожидает роста ипотеки в России в 2023 году. По прогнозам регулятора, выдача ипотеки увеличится на 15 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Она подчеркнула, что темпы роста жилищных кредитов любой ценой недопустимы. «Главное, как я уже сказала, будем следить за качеством ипотеки», — заявила она.

Глава Центробанка добавила, что в текущем году также ожидается увеличение выдачи потребительских кредитов. Согласно прогнозам регулятора, их рост составит около 10 процентов.

Ранее в марте в России предсказали будущее ипотечных ставок на новостройки. Эксперты агентства АКРА считают, что ограничение Центробанком выдачи ипотеки с околонулевой ставкой повлияет на ставки на первичном рынке жилья. Средняя ставка на новостройки будет постепенно приближаться к восьми процентам годовых на фоне исчезновения действующих маркетинговых программ, однако до конца года не превысит это значение благодаря наличию субсидируемых программ под три-четыре процента.