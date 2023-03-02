Предсказано будущее ипотечных ставок в России

В АКРА допустили, что ипотека в России останется дешевле 8% до конца года

До конца 2023 года ипотека на новостройки в России будет оставаться дешевле восьми процентов годовых. Такое будущее ставок по жилищным кредитам предсказала директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова, передает РИА Новости.

Решение Центробанка ограничить выдачу ипотеки с околонулевой ставкой повлияет на ставки на первичном рынке жилья, считает эксперт. По ее словам, регулятор продолжит бороться с программами под ставку ниже льготной, из-за чего средняя ипотечная ставка на новостройки будет постепенно приближаться к восьми процентам на фоне исчезновения действующих маркетинговых программ.

«Вместе с тем пока на рынке существуют субсидируемые программы под три-четыре процента, в краткосрочной перспективе до конца текущего года средняя ставка будет оставаться ниже восьми процентов», — допустила Носова.

В январе сообщалось, что девелоперы и банки в России задумались о замене ипотеки с околонулевой ставкой. Группа компаний ФСК, «Брусника» и кредитные организации разрабатывают соответствующие программы, призванные помочь клиентам не ощутить резкий перехода с ипотеки с нулевой ставкой.