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16:24, 10 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко пригласил Си Цзиньпина в Белоруссию

Глава Белоруссии Лукашенко назвал лидера КНР Си Цзиньпина другом и пригласил в республику
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Liu Bin / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику и назвал его другом. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

«Дорогой друг, приглашаю вас посетить в удобное время Беларусь, где вы вновь сможете ощутить теплое гостеприимство и радушие нашего народа. Примите пожелания крепкого здоровья и дальнейших успехов в вашей ответственной деятельности, а также заверения в моем самом высоком уважении», — заявил Лукашенко в поздравлении Си Цзиньпина с переизбранием на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) страны.

Кроме того, глава государства выразил благодарность председателю КНР за личное внимание, которое он уделяет укреплению стратегического партнерства с Белоруссией. Политик также подтвердил готовность прилагать максимум усилий для развития всего комплекса отношений между странами.

Ранее Лукашенко посетил Пекин. В ходе визита президент заявил, что Минск поддерживает инициативы Китая в области международной безопасности. Он отметил, что встреча с его китайским коллегой проходит в непростое время, требующее ответственных политических решений, которые не допустят скатывания к глобальному противостоянию, поскольку в последнем не будет победителей.

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Кристина Есикова
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