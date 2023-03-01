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12:22, 1 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о поддержке инициатив Китая в сфере международной безопасности

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о необходимости избежать глобального противостояния

Фото: Ng Han Guan / AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Китая Си Цзиньпином заявил, что Минск поддерживает инициативы Пекина в области международной безопасности. Его слова приводит Telegram-канал БелТА.

Белорусский лидер отметил, что встреча с его китайским коллегой проходит в непростое время, требующее ответственных политических решений, которые не допустят скатывания к глобальному противостоянию, поскольку в последнем не будет победителей.

«Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности», — сказал Лукашенко.

Ранее Китай опубликовал план мирного урегулирования на Украине. Ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

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Алевтина Запольская
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