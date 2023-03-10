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19:37, 10 марта 2023Интернет и СМИ

Пользователям WhatsApp рассказали о новой опции

Пользователи WhatsApp смогут видеть в списке чатов имена неизвестных юзеров вместо номеров

Фото: Muhammad Ata / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В популярном мессенджере WhatsApp появится нововведение, благодаря которому пользователи смогут видеть в списке чатов вместо неизвестных номеров имена пользователей, которые пишут в групповые беседы. О разработке новой опции рассказали специалисты портала WABetaInfo.

Эксперты сообщили, что в мессенджере появится функция, которая позволит юзерам видеть в списке чатов сообщения в групповых беседах с именами неизвестных абонентов, а не их номерами. «Опция упростит распознание сообщений от неизвестных контактов в беседах без необходимости сохранять номер в качестве нового контакта», — отмечают специалисты. При этом номера неизвестных абонентов также будут доступны к просмотру.

Сейчас опция находится на стадии разработки для устройств на базе Android и iOS. Когда новая функция станет доступна для широкого круга пользователей, пока неизвестно.

Ранее специалисты WABetaInfo рассказали, что пользователи WhatsApp смогут заглушать звонки от неизвестных номеров. При этом, как отмечают специалисты, звонки будут по-прежнему отражаться в общем списке и в центре уведомлений.

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Олег Давыдов
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