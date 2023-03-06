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09:38, 6 марта 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая возможность

В WhatsApp появится возможность заглушать звонки от неизвестных номеров

Фото: Thomas White / Reuters

Пользователи мессенджера WhatsApp смогут заглушать звонки от неизвестных номеров. О разработке новой функции рассказали специалисты портала WABetaInfo.

Эксперты сообщили, что в мессенджере появится функция блокировки звонков от нежелательных контактов — опция позволит заглушать звонки от неизвестных абонентов. При этом, как отмечают специалисты, звонки будут по-прежнему отражаться в общем списке и в центре уведомлений.

«Новая функция поможет пользователям значительно сократить количество поступающих спам-звонков», — отмечается в обзоре WABetaInfo. Сейчас опция находится на стадии разработки для устройств на базе Android. Когда новая функция станет доступна для широкого круга пользователей, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что пользователи WhatsApp смогут переводить голосовые сообщения в текст. Нововведение обнаружили в бета-версии мессенджера под номером 23.3.0.73 для Android-устройств.

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Олег Давыдов
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