В США эвакуировали соседнее с Белым домом здание

Politico: в Вашингтоне эвакуировали соседнее с Белым домом здание

В Вашингтоне эвакуировали соседнее с Белым домом административное здание. Об этом сообщил репортер издания США Politico, передает РИА Новости со ссылкой на американского чиновника.

«Исполнительный офис Белого дома в здании Эйзенхауэра эвакуируют и закрывают снаружи», — рассказал журналист. Он добавил, что уровень угрозы и причины эвакуации пока не объявлялись. При этом к зданию приехали сотрудники правоохранительных органов и пожарной службы.

Ранее сообщалось, что полиция в населенном пункте Инвуд в США задержала пьяного водителя, который угнал пожарную машину и устроил пожар. Он врезался в опору линии электропередачи, из-за чего в соседнем доме началось возгорание. Тесты показали, что мужчина был пьян.