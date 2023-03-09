Пьяный водитель угнал пожарную машину и устроил пожар

ABC 7: в США мужчина угнал пожарный автомобиль и устроил пожар

Полиция в населенном пункте Инвуд, Лонг-Айленд, США, задержала пьяного водителя, который угнал пожарную машину и устроил пожар. Об этом сообщает ABC 7.

22-летний Уилсон Уилоа зашел в помещение пожарной станции. На глазах у пожарных он запрыгнул в специализированный автомобиль и уехал на нем, протаранив ворота.

После этого мужчина врезался на пожарном автомобиле в опору линии электропередач. Из-за этого в расположенном поблизости доме началось возгорание.

Полицейские нашли преступника и заставили его пройти тест на трезвость. Мужчина оказался пьян.

Ранее сообщалось, что житель Японии в городе Мияма, префектура Фукуока, украл полицейский автомобиль и объяснил угон желанием попасть домой.