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18:26, 9 марта 2023Из жизни

Пьяный водитель угнал пожарную машину и устроил пожар

ABC 7: в США мужчина угнал пожарный автомобиль и устроил пожар

Кадр: ABC

Полиция в населенном пункте Инвуд, Лонг-Айленд, США, задержала пьяного водителя, который угнал пожарную машину и устроил пожар. Об этом сообщает ABC 7.

22-летний Уилсон Уилоа зашел в помещение пожарной станции. На глазах у пожарных он запрыгнул в специализированный автомобиль и уехал на нем, протаранив ворота.

После этого мужчина врезался на пожарном автомобиле в опору линии электропередач. Из-за этого в расположенном поблизости доме началось возгорание.

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Алиса Дмитриева
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