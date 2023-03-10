В США заявили о беззащитности перед российским ядерным оружием

Сенатор Уикерс заявил о беззащитности США от российских крылатых ракет и беспилотников

США не имеют защиты перед российскими крылатыми ракетами или подводными ядерными беспилотниками, заявил американский сенатор Роджер Уикерс на слушаниях в Конгрессе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил политик, Россия разработала новые ядерные вооружения, отличные от всего, что есть в арсенале США. «Это оружие, от которого у нас нет защиты», — сказал Уикерс.

Он также подчеркнул, что Россия имеет «более крупный и современный» ядерный арсенал, чем США, и в состоянии его нарастить в сжатые сроки, потому «остается серьезной ядерной угрозой для США».

Ранее американская разведка сочла российский ядерный арсенал мощнейшим в мире. Такая оценка дана в публичной части доклада американских спецслужб с оценкой «мировых угроз». В документе отмечается, что ядерный арсенал России продолжает совершенствоваться, расширяется линейка нестратегических ударных систем.