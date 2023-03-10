Россиянин решил избавиться от любовницы и сел на восемь лет

50-летний забайкалец, заказавший убийство бывшей любовницы, получил 8 лет колонии

В Забайкальском крае суд приговорил к восьми годам лишения свободы 50-летнего местного жителя Владимира Вислоцкого, заказавшего убийство бывшей любовницы. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Егор Марков.

Мужчина признан виновным в организации приготовления к убийству по найму. Его отправят для отбытия наказания в колонию строгого режима.

Суд и следствие установили, что в начале 2022 года Вислоцкий из-за неприязни к женщине, с которой ранее был в близких отношениях, решил ее убить. Он попросил знакомого найти киллера, готового совершить преступление за 250 тысяч рублей.

Знакомый взял деньги и сообщил о готовящейся расправе правоохранителям. Дальнейшая подготовка к преступлению проходила под контролем силовиков.

В июле 2022 года они инсценировали убийство женщины. После чего был задержан Вислоцкий.