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20:11, 10 марта 2023Мир

В Германии неизвестные взяли заложников в аптеке

Berliner Zeitung: в аптеке города Карлсруэ в Германии взяли заложников

Фото: Lino Mirgeler / dpa / Globallookpress.com

В аптеке города Карлсруэ на юго-западе Германии неизвестные взяли одного или несколько человек в заложники в аптеке. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По информации издания, на данный момент полиция проводит масштабную операцию. Точное число заложников не называется. Отмечается, что территория вокруг аптеки оцеплена, инцидент произошел на одной из центральных улиц города. Другие обстоятельства происшествия не приводятся.

Ранее в тот же день сообщалось, что в немецком Гамбурге примерно в 21:00 по местному времени (23:00 по московскому) произошла стрельба. В результате происшествия погибли не менее шести человек. Кроме того, восемь человек получили ранения.

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Виктория Кондратьева
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