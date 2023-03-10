Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:36, 10 марта 2023Мир

Шесть человек погибли в результате стрельбы в Германии

Bild: шесть человек погибли в результате стрельбы в немецком Гамбурге

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В немецком Гамбурге произошла стрельба. В результате происшествия погибли не менее шести человек. Об этом сообщает издание Bild.

Также отмечается, что восемь человек получили ранения. Стрельба произошла примерно в 21:00 по местному времени (23:00 по московскому) в районе Альстердорф. Обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

По данным Wetterauer Zeitung, стрельба произошла в местном центре религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской организацией и запрещена в России). По данным издания, преступникам удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что в четверг, 9 марта, в центре города Тель-Авив произошла стрельба. Не менее трех человек получили ранения. По данным издания The Jerusalem Post, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Нападавших было двое. Один из них был ранен, второй скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава ЦРУ дал прогноз по Украине
Вучич допустил попадание сербского оружия в зону конфликта
Женщина полезла в кладовку за рождественскими украшениями и нашла мертвого мужа
В Британии указали на удар Польши по Зеленскому
Шесть человек погибли в результате стрельбы в Германии
Каждый второй житель планеты предрек доллару потерю лидерства
Суд отклонил иск жены Макрона к распространителям слухов о ее трансгендерности
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку
76-летняя актриса появилась на публике в прозрачной юбке
В России предложили декриминализировать картельные сговоры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.