Шесть человек погибли в результате стрельбы в Германии

Bild: шесть человек погибли в результате стрельбы в немецком Гамбурге

В немецком Гамбурге произошла стрельба. В результате происшествия погибли не менее шести человек. Об этом сообщает издание Bild.

Также отмечается, что восемь человек получили ранения. Стрельба произошла примерно в 21:00 по местному времени (23:00 по московскому) в районе Альстердорф. Обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

По данным Wetterauer Zeitung, стрельба произошла в местном центре религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской организацией и запрещена в России). По данным издания, преступникам удалось скрыться.

Ранее сообщалось, что в четверг, 9 марта, в центре города Тель-Авив произошла стрельба. Не менее трех человек получили ранения. По данным издания The Jerusalem Post, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Нападавших было двое. Один из них был ранен, второй скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция.