В центре Тель-Авива произошла стрельба

В результате стрельбы в центре Тель-Авива пострадали три человека

В центре города Тель-Авив произошла стрельба. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Стрельба произошла вечером в четверг, 9 марта, возле кафе. Не менее трех человек получили ранения. По данным издания, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Отмечается, что нападавших было двое. Один из них был ранен, второй скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция. Подробностей инцидента пока не приводится.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в историческом центре Санкт-Петербурга. 29-летний житель города в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять из травматического оружия по прохожим. В результате двое мужчин были госпитализированы с ранением спины и руки.