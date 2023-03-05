Неизвестный открыл стрельбу в центре Петербурга

Пьяный житель Петербурга открыл стрельбу по прохожим в центре города, двое ранены

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в историческом центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на странице Главного управления Росгвардии по региону во «ВКонтакте».

Инцидент произошел около 21:40 в субботу, 4 марта, на улице Рубинштейна. 29-летний житель города в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять из травматического оружия по прохожим.

В результате двое мужчин были госпитализированы с ранением спины и руки, а стрелявший задержан и доставлен в отделение полиции. У него изъяли пистолет Grand Power и аэрозольный перцовый баллончик.

1 марта пьяный житель села Лушина Сакского района Крыма открыл стрельбу из ружья после отказа соседа прокатить его на машине. Мужчина не пустил дебошира в салон авто, а тот обиделся и отправился домой за ружьем.