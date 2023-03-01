В Крыму мужчина открыл стрельбу после отказа соседа прокатить его на машине

Пьяный житель крымского села открыл стрельбу после отказа соседа прокатить его на машине

Пьяный житель села Лушино Сакского района Крыма открыл стрельбу из ружья после отказа соседа прокатить его на машине. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на волне».

По информации издания, сосед собирался доехать на машине до магазина. Но ему помешал нетрезвый крымчанин, который стал набиваться в пассажиры.

Мужчина не пустил дебошира в салон авто, а тот обиделся и отправился домой за ружьем. После он вернулся и начал стрелять. Сосед вызвал полицейских.

Другие жители Лушино до приезда оперативников смогли скрутить неадекватного мужчину. Прибывшие сотрудники полиции позже изъяли у него ствол, патроны и нож. От действий крымчанина никто не пострадал.

19 февраля сообщалось, что в торгово-развлекательном центре «Орбита» в Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия. В результате два человека получили травмы. Ростовские следователи возбудили уголовное дело.

