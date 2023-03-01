Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:16, 1 марта 2023Россия

В Крыму мужчина открыл стрельбу после отказа соседа прокатить его на машине

Пьяный житель крымского села открыл стрельбу после отказа соседа прокатить его на машине

Кадр: Telegram-канал Mash

Пьяный житель села Лушино Сакского района Крыма открыл стрельбу из ружья после отказа соседа прокатить его на машине. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на волне».

По информации издания, сосед собирался доехать на машине до магазина. Но ему помешал нетрезвый крымчанин, который стал набиваться в пассажиры.

Мужчина не пустил дебошира в салон авто, а тот обиделся и отправился домой за ружьем. После он вернулся и начал стрелять. Сосед вызвал полицейских.

Другие жители Лушино до приезда оперативников смогли скрутить неадекватного мужчину. Прибывшие сотрудники полиции позже изъяли у него ствол, патроны и нож. От действий крымчанина никто не пострадал.

19 февраля сообщалось, что в торгово-развлекательном центре «Орбита» в Ростове-на-Дону неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия. В результате два человека получили травмы. Ростовские следователи возбудили уголовное дело.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о яростном сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ в Артемовске
Белоруссия рассказала о новых проектах с Китаем на полмиллиарда долларов
Ученые выявили лучшее время дня для тренировок
Бывшего сотрудника российской колонии осудят за избиение заключенного
Юлия Высоцкая снялась без макияжа и назвала нелюбимый вид спорта
Стала известна статистика выдачи Хорватией шенгенских виз россиянам
На склад Wildberries в Подмосковье нагрянул ОМОН
В Турции оценили последствия поражения Эрдогана на выборах для России
Модернизацию Словакии назвали благом для Украины
Польша заставила украинских беженцев платить за жилье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.