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23:00, 10 марта 2023Экономика

В США заявили о способности заместить нефть и газ из России для Евросоюза

Глава комитета по энергетике Манчин: США могут полностью заместить нефть и газ из РФ в ЕС

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Глава комитета по энергетике и природным ресурсам сената США Джо Манчин заявил, что США способны полностью заместить нефть и газ из России для Европейского союза (ЕС). Его слова приводит РИА Новости.

В ходе энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне сенатор утвердительно ответил на вопрос, могут ли Соединенные Штаты это сделать.

«Если мы сможем сделать это и убрать с рынка российскую нефть, используемую в качестве оружия, это будет благословением для демократии и свобод людей», — заявил Манчин.

Он добавил, что хотел бы полностью исключить энергоносители из России с мировых рынков, однако признал, что каждая страна должна принимать решение по этому вопросу самостоятельно.

Ранее газета Financial Times сообщала, что администрация США в частном порядке призвала крупнейших мировых сырьевых трейдеров не бояться сделок с поставками российской нефти, которая торгуется с ценовым потолком.

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Марина Совина
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