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00:17, 10 марта 2023Экономика

США призвали мировых трейдеров не бояться торговать нефтью из России

FT: Минфин США призвал мировых трейдеров без опаски торговать российской нефтью

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Администрация США в частном порядке призвала крупнейших мировых сырьевых трейдеров не бояться сделок с поставками российской нефти, которая торгуется с ценовым потолком. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, представители Минфина США встречались с менеджерами трейдерских компаний Trafigura и Gunvor. Как отмечается, несмотря на то, что Вашингтон никогда не выступал против торговли российской нефтью в рамках ценовых ограничений «Большой семерки» (G7), крупнейшие нефтетрейдеры с опаской относились к рынку.

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Один из участников встречи заявил изданию, американские представители «активно призывали» трейдеров вновь начать торговлю российским сырьем.

Как пишет газета, США стремятся уменьшить сырьевые доходы России, сохранив при этом поток российской нефти на международные рынки, опасаясь последствий обвала поставок от одного из крупнейших мировых экспортеров. Представитель администрации США заявил изданию, что их «обнадеживает, что нефтяные рынки в течение последних нескольких месяцев оставались стабильными», несмотря на снижение доходов России.

Ранее помощница главы Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг заявила, что страны G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть. Она уточнила, что это должно произойти в марте.

Евросоюз и страны G7 установили потолок цен на произведенные в России нефтепродукты 5 февраля. С этого момента также запрещен импорт ресурсов на территорию Европы. Топливо, произведенное другими странами из российской нефти, под ограничения не попадает.

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Марина Совина
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