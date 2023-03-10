Стало известно о предыдущем месте работы телохранителя Зеленского

Newsweek: телохранитель Зеленского Донец ранее работал у бизнесмена Коломойского

Глава службы безопасности президента Украины Владимира Зеленского Максим Донец ранее работал у украинского бизнесмена Игоря Коломойского. О предыдущем месте работы телохранителя Зеленского стало известно американскому изданию Newsweek.

Как пишет СМИ, после того как глава государства оказался в центре международного внимания, его телохранитель приобрел популярность среди украинцев, став «неожиданной знаменитостью» и даже «секс-символом». Отмечается, что во время поездки президента республики в США Донца даже приняли за его двойника.

По данным издания, ранее глава службы безопасности украинского лидера работал телохранителем у олигарха Игоря Коломойского, чьи ресурсы и медийные активы «помогли Зеленскому добиться неожиданного успеха на выборах в 2019 году».

После прихода Зеленского к власти в 2019 году Коломойский заявлял, что все местные олигархи поддерживали кандидатуру избранного президента во время предвыборной кампании.