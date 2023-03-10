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19:46, 10 марта 2023Бывший СССР

Зеленский обсудил поставки оружия Украине с главой Минобороны Норвегии

Зеленский обсудил с главой Минобороны Норвегии Грамом наращивание поставок оружия Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

Отмечается, что во время встречи Зеленский и Грам обсудили наращивание будущих поставок вооружений Украине, а также ускорение передачи военной помощи, о которой было объявлено ранее.

В середине февраля министр обороны Норвегии заявлял, что Осло передаст Киеву восемь танков Leopard 2. По его словам, их могут отправить «в очень короткие сроки». Глава военного ведомства добавил, что королевство также направит республике четыре бронированные машины поддержки.

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Георгий Нестеров
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