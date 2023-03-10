Зеленский обсудил поставки оружия Украине с главой Минобороны Норвегии

Зеленский обсудил с главой Минобороны Норвегии Грамом наращивание поставок оружия Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

Отмечается, что во время встречи Зеленский и Грам обсудили наращивание будущих поставок вооружений Украине, а также ускорение передачи военной помощи, о которой было объявлено ранее.

В середине февраля министр обороны Норвегии заявлял, что Осло передаст Киеву восемь танков Leopard 2. По его словам, их могут отправить «в очень короткие сроки». Глава военного ведомства добавил, что королевство также направит республике четыре бронированные машины поддержки.