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15:01, 14 февраля 2023Мир

Норвегия впервые назвала число передаваемых Украине танков Leopard 2

Норвегия захотела передать Украине восемь танков Leopard 2

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard 2, заявил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам. Его цитирует норвежская телерадиокомпания NRK.

Как отметил глава оборонного ведомства на встрече министров обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе, «танки могут быть отправлены в очень короткие сроки». Он добавил, что Норвегия также направляет четыре бронированные машины поддержки.

Ранее Грам заявил, что страна направит танки Украине, но не уточнил их количество. «Сейчас танки стали очень востребованными. Норвегия и правительство поддерживают безвозмездную передачу танков Украине. Норвегия должна быть вовлечена», — указал глава Минобороны. Он также пообещал обучать украинских солдат и направлять стране финансирование.

В конце января западные страны согласились поставить танки для Украины. В частности, Германия пообещала отправить Киеву танки Leopard 2, они прибудут в марте. При этом ФРГ также одобрила их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. О готовности передать Киеву танки Leopard 2 сообщили Норвегия, Испания, Португалия и Польша.

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Глеб Бажуткин
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