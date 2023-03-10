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08:03, 10 марта 2023Россия

В России за утро произошло три землетрясения

В Камчатском крае произошло три землетрясения за утро магнитудой от 3,5 до 3,6

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

В акватории Тихого океана за утро произошло три землетрясения, магнитуда которых составила от 3,5 до 3,6. Об этом со ссылкой на информацию Камчатского филиала геофизической службы РАН сообщили в управлении МЧС России по Камчатскому краю, передает ТАСС.

Первое землетрясение магнитудой 3,6, по данным РАН, произошло в 179 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 47 километров. Второе — в 92 километрах от Петропавловск-Камчатского городского округа с очагом на глубине 60 километров и магнитудой 3,5. Эпицентр третьего землетрясения находился в 87 километрах от указанного округа на глубине 40 километров.

Уточняется, что местные жители в населенных пунктах не ощущали подземных толчков, звонков в диспетчерские службы не поступало.

Ранее нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс заявил, что мощные землетрясения магнитудой более семи или восьми могут произойти в начале марта на Камчатке и в районе Курильских островов. Сейсмолог, который стал известен тем, что предрек землетрясение в Турции, объяснил возможную сейсмическую активность сближением планет.

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Анастасия Шейкина
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