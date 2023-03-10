Российский губернатор встретился с родственниками обратившихся к Путину военных

Глава Марий Эл Зайцев встретился с родственниками военных, обратившихся к Путину

Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев в четверг, 9 марта, встретился с родственниками военнослужащих, которые записали видеообращение президенту России Владимиру Путину и пожаловались на отправление на передовую без должной подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора, пишет РБК.

Там уточнили, что российский губернатор не смог лично приехать к военнослужащим после их жалоб, так как в этот момент находился в Луганской народной республике (ЛНР) без доступа в интернет.

Зайцев связался с командованием военнослужащих после того, как получил данные об обращении бойцов. «Также состоялся телефонный разговор с одним из бойцов, чтобы прояснить ситуацию. Большинство вопросов относится к компетенции Минобороны. Юрий Зайцев будет принимать меры по возникшей ситуации в рамках имеющихся полномочий», — заверили в пресс-службе.

Видеозапись с мобилизованными из Марий Эл появилась в сети в начале марта. Тогда военнослужащие обратились к главе государства с жалобами на то, что их отправили на передовую без должной подготовки. Они рассказали, что в январе выехали из войсковой части в ЛНР, после чего их полк якобы расформировали и прикомандировали к луганским военным.

4 марта губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных, которые находятся в зоне спецоперации, и их жен.