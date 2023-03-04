Российский губернатор обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных

Губернатор Оренбуржья обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных и их жен

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных, которые находятся в зоне спецоперации (СВО), и их жен. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы руководителя и правительства российского региона.

«По поручению главы региона вице-губернатор-руководитель аппарата губернатора Дмитрий Кулагин связался с командованием части. Вопросом обеспечения бойцов в зоне СВО правительство региона занимается системно с первых дней начала операции», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в конце февраля бойцы из Оренбуржья получили очередную партию груза, который включал все необходимые для передовой вещи и технику. Уточняется, что в общей сложности из области бойцам передали свыше 150 тонн груза.

РИА Новости уточняет, что ранее местные издания писали о расформировании полка мобилизованных из области после отправки в Донецкую народную республику (ДНР). По данным СМИ, бойцов якобы передали в подчинение местной Народной милиции и отправили на штурм без подготовки и схематических карт.

В октябре 2022 года Паслер сообщил о конфликте мобилизованных и командования части. Тогда группа бойцов пожаловалась на плохие условия содержания, а также на некорректное поведение полковника. Глава региона отчитался, что ситуация решена, а командование признало некорректность в высказываниях.