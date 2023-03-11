В ЛНР заявили о переброске неподготовленных бойцов ВСУ под Кременную

Марочко заявил о переброске 100 неподготовленных мобилизованных бойцов ВСУ под Кременную

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Киев перебросил под Кременную порядка 100 неподготовленных мобилизованных в Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Марочко заявил о переброске 100 неподготовленных мобилизованных бойцов ВСУ южнее Кременной и подчеркнул, что они не проходили специализированное обучение. Их отправили в зону боевых действий почти сразу после призыва, подчеркнул он. По словам Марочко, мобилизованным утверждали, что их везут на полигон для обучения.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ в Артемовске нарушают международные конвенции и перевозят боеприпасы в машинах медицинской помощи. С помощью машин со знаком красного креста украинские военные также осуществляют перемещение личного состава по городу.