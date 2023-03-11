Марочко заявил, что ВСУ в Артемовске перевозят боеприпасы в машинах медицинской помощи

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушают международные конвенции и перевозят боеприпасы и военнослужащих на медицинском транспорте под знаком красного креста. Его слова приводит РИА Новости.

Марочк заявил, что ВСУ в Артемовске перевозят боеприпасы в машинах медицинской помощи. Нецелевое использование транспорта обнаружили в результате контроля. Кроме того, с помощью машин со знаком красного креста украинские военные осуществляют перемещение личного состава по городу.

Ранее командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о стремлении ВСУ разблокировать Артемовск. Согласно его прогнозу, это произойдет в ближайшее время. Для этих действий ВСУ готовят три группировки.

