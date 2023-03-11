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06:22, 11 марта 2023Бывший СССР

Рогов заявил о переброске ВСУ сил с запорожского направления в район Артемовска

Рогов заявил, что ВСУ перебрасывают силы с запорожского направления в район Артемовска

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывают свои силы с запорожского направления в район Артемовска (украинское название - Бахмут). При этом он отметил, что их численность продолжает оставаться весьма высокой, сообщает ТАСС.

«Фиксируется переброска подразделений ВСУ с запорожского направления на артемовское», — заявил он.

Рогов подчеркнул, что, несмотря на это, группировка украинских военных на запорожском направлении не становится меньше, поскольку туда направляют подразделения, которые находятся на ротации и возвращаются с обучения в западных странах. Он уточнил, что на этом участке сконцентрировано около 70 тысяч солдат ВСУ.

Ранее Рогов отмечал, что Киев опасается роста поддержки украинцами идеи мирных переговоров с Москвой. По его словам, руководство Украины привыкло наживаться во время боевых действий, а в мирное время им придется отвечать за коррупцию и злоупотребления.

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Марина Совина
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