Рогов: Киев опасается роста поддержки украинцами идеи мирных переговоров с Москвой

Киев опасается роста поддержки украинцами идеи мирных переговоров с Москвой, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет ТАСС.

По его словам, руководство Украины привыкло наживаться во время боевых действий, а в мирное время им придется отвечать за коррупцию и злоупотребления. Самое опасное для режима президента Украины Владимира Зеленского — это мир, уверен политик. «В мирное время придется отвечать на вопросы, почему такой высокий уровень коррупции, кто совершил те или иные преступления по принципу "война все спишет" и так далее», — объяснил он.

Рогов считает, что Украина будет стремиться к боевым действиям из-за страха потерять власти Зеленского. Кроме того, он добавил, что Киев боится волнений из-за усталости населения в связи с продолжительными боевыми действиями в стране.

Ранее Рогов рассказал, что железная дорога остается слабым местом Киева, так как именно от ее состояния зависят поставки оружия и боеприпасов украинским военным.