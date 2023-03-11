Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:31, 11 марта 2023Бывший СССР

Рогов рассказал о страхе Киева перед мирными переговорами с Москвой

Рогов: Киев опасается роста поддержки украинцами идеи мирных переговоров с Москвой

Фото: Mykola Tys / Globallookpress.com

Киев опасается роста поддержки украинцами идеи мирных переговоров с Москвой, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет ТАСС.

По его словам, руководство Украины привыкло наживаться во время боевых действий, а в мирное время им придется отвечать за коррупцию и злоупотребления. Самое опасное для режима президента Украины Владимира Зеленского — это мир, уверен политик. «В мирное время придется отвечать на вопросы, почему такой высокий уровень коррупции, кто совершил те или иные преступления по принципу "война все спишет" и так далее», — объяснил он.

Рогов считает, что Украина будет стремиться к боевым действиям из-за страха потерять власти Зеленского. Кроме того, он добавил, что Киев боится волнений из-за усталости населения в связи с продолжительными боевыми действиями в стране.

Ранее Рогов рассказал, что железная дорога остается слабым местом Киева, так как именно от ее состояния зависят поставки оружия и боеприпасов украинским военным.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и букмекерских контор
Европейская страна увеличила закупки газа в России в 2,5 раза
Рогов рассказал о страхе Киева перед мирными переговорами с Москвой
Байден пока не решился рассекретить материалы о происхождении COVID-19
Сессию Совета управляющих МАГАТЭ назвали «неплохой» для России и мира
Росстат отметил снижение бедности с России до исторического минимума
США предостерегли Грузию от помощи России в обходе санкций
Названы системные требования The Last of Us для ПК
Новая российская ракета показала уникальную точность в рамках СВО
Всемирный фонд природы решил добиться снятия статуса иноагента в суде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.