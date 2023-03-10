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13:21, 10 марта 2023Бывший СССР

В Запорожской области назвали слабое место Киева

Рогов заявил, что железная дорога остается слабым местом Киева
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Железная дорога остается слабым местом Киева, так как именно от ее состояния зависят поставки оружия и боеприпасов украинским военным. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, руководство украинской железной дороги из-за ударов по объектам энергоснабжения начало в срочном порядке использовать тепловозы вместо электровозов для перевозки личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также боеприпасов и военной техники.

«Косвенное признание поражения этих объектов видно по задержкам и частичному прекращению движения гражданских поездов», — заявил Рогов.

Следующим этапом он считает уничтожение железнодорожных путей.

«Если поезда прекращают ходить, по обычным дорогам эти грузы не перевезти. Хочется верить, что следствием ударов российских сил мы увидим и снарядный голод у ВСУ, и отсутствие живой силы противника», — сказал Рогов.

Ранее компания Украинские железные дороги сообщила о задержке 15 поездов из-за обесточивания отдельных участков путей. До этого стало известно о взрывах в Киеве и нескольких регионах страны.

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Алевтина Запольская
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