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15:14, 11 марта 2023Наука и техника

Стало известно о вероятном падении астероида на Землю в 2046 году

NASA предупредило о вероятном падении астероида размером с Пизанскую башню в 2046 году

Фото: SpaceX / Unsplash

Астероид размером с Пизанскую башню может столкнуться с Землей в 2046 году, сообщили в NASA.

DW 2023 — так обозначили объект, замеченный 28 февраля и превышающий размеры Челябинского метеорита в два раза. Вероятность его падения к февралю 2046 года оценивают как 1 к 560.

Место падения астероида точно определить пока не удалось: зона вероятного столкновения простирается от Индийского до Тихого океана и от западного до восточного побережья США.

Ранее международная группа ученых опубликовала несколько статьей в журнале Nature, в которых подробно описали результаты миссии Deep Impact по отклонению астероида с прежней орбиты с помощью космического корабля DART. Согласно выводам специалистов, это является жизнеспособной стратегией по защите Земли от крупных небесных тел.

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Алевтина Запольская
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