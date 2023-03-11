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06:30, 11 марта 2023Наука и техника

Названа главная особенность модернизированного F-35

Генерал Келли назвал средства РЭБ главной особенностью F-35 Block 4

Фото: Air Force / Senior Airman Trevor Gordnier / Handout / Reuters

Модернизированный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Block 4 получит новые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые станут главной особенностью улучшенного самолета. Об этом сообщил глава Боевого авиационного командования Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Марк Келли, передает The Drive.

«Большая часть того, для чего нам нужен F-35, зависит от возможностей радиоэлектронной борьбы Block 4», — сказал Келли в ходе симпозиума Ассоциации военно-воздушных и космических сил.

Отмечается, что интеграция обновленных компонентов Block 4 будет зависеть от инициативы Technology Refresh-3, которая направлена на модернизацию центрального процессора, блока памяти и авионики самолета. Считается, что обновленные компоненты обеспечат в 25 раз большую вычислительную мощность, чем существующая система Technology Refresh-2.

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Как пишет издание, в рамках обновления Block 4 истребитель получит новый радар AN/APG-85 с активной фазированной антенной решеткой. Полный список изменений пока не известен.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Военно-воздушным силам требуется 200 истребителей шестого поколения, которые разрабатывают в рамках программы Next Generation Air Dominance. Согласно концепции боевой авиации будущего, вместе с NGAD должны действовать современные дроны и самолеты F-35.

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Даниил Иринин
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