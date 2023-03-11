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14:57, 11 марта 2023Силовые структуры

Москвич перерезал горло школьнице после ссоры

В Подмосковье молодой человек перерезал горло 16-летней девятикласснице после ссоры

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Подмосковье 18-летний москвич перерезал горло своей бывшей девушке. Девятиклассницу нашли с ранениями в квартире. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Инцидент произошел в поселке Львовский. 16-летняя школьница скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи. Родители обнаружили ее лежащей на кухне с множественными колото-резаными ранениями в области шеи.

Оказалось, что до этого в гости к девушке приходил ее бывшей парень. По предварительной информации, они поссорились, и молодой человек ударил ее ножом. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Парня задержали, ранее он не был судим и на данный момент на работает.

Ранее в московском парке 65-летний мужчина напал с топором на двух знакомых и попытался их зарубить. Пострадавших госпитализировали с ранениями. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого задержали.

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Нина Ташевская
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