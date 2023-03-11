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02:38, 11 марта 2023Россия

В Подмосковье во время пожара обрушилась кровля цеха по производству пластика

МЧС: в Подмосковье горит цех по производству пластика на площади 5 тысяч квадратных метров

Фото: МЧС России по Московской области

В Подмосковье произошел пожар в цеху по производству пластика, об этом сообщает МЧС России по Московской области.

«10.03.2023 в 23.42 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Руза, посёлок Колюбакино, улица Майора Алексеева, дом 29, строение 101», — отмечается в сообщении.

По уточненной информации, после возгорания огонь охватил площадь в пять тысяч квадратных метров, у здания обрушилась кровля на площади 3,5 тысячи квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС.

Информации о пострадавших не поступало. Цех стоит отдельно, угрозы другим строениям нет. Пожар тушат 60 человек и 19 единиц техники.

Ранее в Москве произошел пожар в жилой многоэтажке на улице Малая Калитниковская. В столичной прокуратуре уточнили, что при пожаре погиб один человек — его тело нашли пожарные после тушения огня. Предварительной причиной случившегося названо неосторожное обращение с огнем при курении.

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Марина Совина
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