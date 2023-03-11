Отец избитого в Москве школьника рассказал о его состоянии

РЕН ТВ: московскому школьнику после избиения сделали операцию

Отец избитого в одной из московских школ десятиклассника рассказал, что его ребенку сделали операцию. Подробности о состоянии пострадавшего стали известны РЕН ТВ.

«Операция прошла, прогноз пока неясен. Пока нас не пустили. Сказали, сложная. Шла долго. Около трех часов», — рассказал мужчина.

Отец пострадавшего ранее объяснил, что конфликт между сыном и его одноклассником длится давно. Второй якобы вместе с другими учащимися издевался над более слабыми. Мужчина также добавил, что после избиения его сына учителя не вызвали полицию.

Инцидент произошел в четверг, 9 марта, в школе на востоке Москвы. Мальчик поссорился с одноклассником — между ними вспыхнул конфликт, который перешел в потасовку. В результате одного из подростков госпитализировали в реанимацию, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.