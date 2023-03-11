Актриса и модель Дениз Руссо умерла в 44 года

Бездомная актриса и модель Дениз Руссо умерла в квартире друга

Умерла 44-летняя актриса и модель Дениз Руссо, ставшая известной благодаря реалити-шоу The X-Life, которое рассказывало о жизни спортсменов-экстремалов и их спутников. Об этом сообщает «Российская газета».

Руссо нашли мертвой в квартире друга 5 марта, попытки реанимации не увенчались успехом. Расследование смерти актрисы, которая на момент смерти была бездомной и жила в машине, продолжается.

В офисе судмедэкспертов Сан-Диего отметили, что есть основания полагать, что причиной смерти Руссо стала передозировка наркотическими препаратами.

10 марта на 69-м году жизни Иерусалиме скончалась советская и израильская актриса театра и кино Ольга Катаева. О кончине артистки рассказали ее друзья и близкие, однако о причинах смерти звезды не сообщается.