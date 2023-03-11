В Европарламенте указали на попытку США рассорить Европу и Китай

Депутат Европарламента Уоллес заявил о попытке США рассорить Европу и Китай

США и страны НАТО хотят рассорить Европу и Китай, считает депутат Европарламента Мик Уоллес. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, США убеждают страны Евросоюза в том, что Китай представляет угрозу безопасности. Уоллес подчеркнул, что Пекин за 40 лет ни на кого не сбросил бомбу.

«Штаты пытаются вбить клин между Китаем и Европой — и, если мы пойдем по этой дорожке, Боже, спаси Европу. Боже, спаси нас всех», — написал он в социальной сети.

Ранее разведка США обозначила третий срок правления главы КНР Си Цзиньпина как самую большую угрозу для Вашингтона. По словам директора национальной разведки страны Аврил Хейнс, Китай бросает вызов Соединенным Штатам в экономическом, технологическом, политическом и военном плане.