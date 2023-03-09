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11:22, 9 марта 2023Мир

США обозначили самую большую угрозу для страны

NBC: разведка США признала третий срок главы КНР Си Цзиньпина самой большой угрозой
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Yoan Valat / Reuters

Разведка США обозначила третий срок правления главы КНР Си Цзиньпина как самую большую угрозу для Вашингтона. Об этом сообщает NBC News.

«Китай, который бросает все больший вызов США в экономическом, технологическом, политическом и военном плане по всему миру, остается нашим беспрецедентным приоритетом», — признала директор национальной разведки страны Аврил Хейнс на слушаниях в Капитолии, посвященных эскалации напряженности между двумя мировыми державами.

Ранее США предложили Европейскому союзу (ЕС) присоединиться к противостоянию с Китаем. Отмечается, что в обмен на это Евросоюзу обещают помощь в сглаживании существующих торговых споров. В частности, Европе могут предоставить доступ к некоторым налоговым льготам и субсидиям.

До этого Минторговли США внесло в черный список 28 китайских компаний. Выяснилось, что их подозревают в отправке в третьи страны комплектующих, которые необходимы, как предполагается, для производства ракет и ядерного оружия.

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Анастасия Заикина
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