США обозначили самую большую угрозу для страны

NBC: разведка США признала третий срок главы КНР Си Цзиньпина самой большой угрозой

Разведка США обозначила третий срок правления главы КНР Си Цзиньпина как самую большую угрозу для Вашингтона. Об этом сообщает NBC News.

«Китай, который бросает все больший вызов США в экономическом, технологическом, политическом и военном плане по всему миру, остается нашим беспрецедентным приоритетом», — признала директор национальной разведки страны Аврил Хейнс на слушаниях в Капитолии, посвященных эскалации напряженности между двумя мировыми державами.

Ранее США предложили Европейскому союзу (ЕС) присоединиться к противостоянию с Китаем. Отмечается, что в обмен на это Евросоюзу обещают помощь в сглаживании существующих торговых споров. В частности, Европе могут предоставить доступ к некоторым налоговым льготам и субсидиям.

До этого Минторговли США внесло в черный список 28 китайских компаний. Выяснилось, что их подозревают в отправке в третьи страны комплектующих, которые необходимы, как предполагается, для производства ракет и ядерного оружия.