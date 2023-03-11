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06:54, 11 марта 2023Мир

В США призвали перестать «кричать о конфликте на Украине»

Американский комик Дор призвал перестать кричать об Украине и вспомнить о ситуации в Сирии

Фото: Pixabay

Американский стендап-комик и политический обозреватель Джимми Дор в Twitter обвинил США в лицемерии. Он призвал перестать кричать об Украине и вспомнить о ситуации в Сирии.

«Когда вы кричите о конфликте на Украине, вспомните, что США незаконно напали на Сирию и в настоящий момент оккупируют треть страны», — подчеркнул Дор.

Комик пояснил, что этой частью Сирии является та, где есть нефть. Он также назвал Соединенные Штаты «крупнейшей в мире террористической организацией».

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин требует у Вашингтона прекратить незаконное военное присутствие в Сирии и разграбление страны.

Дипломат напомнила, что кризис в Сирии продолжается почти 13 лет: за это время погибли по меньшей мере 350 тысяч человек, еще 14 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Однако США уверены, что время выводить войска из страны по-прежнему не пришло.

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Марина Совина
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