Франция и Британия сделали заявление по приостановке участия России в ДСНВ

Франция и Британия призвали Россию безотлагательно вернуться к участию в ДСНВ

Франция и Великобритания призвали Россию безотлагательно вернуться к участию в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом говорится в совместном заявлении по итогам двустороннего саммита в Париже, пишет ТАСС.

Стороны считают, что документ является важным инструментом контроля над ядерными вооружениями. «Франция и Великобритания сожалеют о том, что Россия приняла решение приостановить свое участие в СНВ-3», — сделали заявление они. Париж и Лондон отметили, что Москва должна вернуться к полному соблюдению положений договора.

Французские и британские политики обеспокоены тем, что Россия объявила о готовности провести ядерные испытания. Они подчеркнули, что РФ должна соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ.

