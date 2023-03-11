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00:48, 11 марта 2023Мир

Франция и Британия сделали заявление по приостановке участия России в ДСНВ

Франция и Британия призвали Россию безотлагательно вернуться к участию в ДСНВ

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Франция и Великобритания призвали Россию безотлагательно вернуться к участию в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом говорится в совместном заявлении по итогам двустороннего саммита в Париже, пишет ТАСС.

Стороны считают, что документ является важным инструментом контроля над ядерными вооружениями. «Франция и Великобритания сожалеют о том, что Россия приняла решение приостановить свое участие в СНВ-3», — сделали заявление они. Париж и Лондон отметили, что Москва должна вернуться к полному соблюдению положений договора.

Французские и британские политики обеспокоены тем, что Россия объявила о готовности провести ядерные испытания. Они подчеркнули, что РФ должна соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ.

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Марина Совина
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