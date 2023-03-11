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18:53, 11 марта 2023Бывший СССР

В Киеве отменили отключения электроэнергии

ДТЭК объявила об отмене стабилизационных отключений электроэнергии

Фото: Anton Dmitriev / Unsplash

Стабилизационные отключения электроэнергии в Киеве отменены. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram.

«"Укрэнерго" отменила ограничение, позволившее в 16:45 возобновить электроснабжение для всех жителей столицы», — говорится в сообщении. В компании также добавили, что графики стабилизационных отключений электроэнергии больше не применяются.

Ранее сообщалось, что в Киеве начались отключения света, вызванные повреждением энергетической инфраструктуры, чьи сети не справляются с подачей электричества. «В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационных графиков», — отмечали в компании.

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Варвара Кошечкина
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