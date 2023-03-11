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13:50, 11 марта 2023Бывший СССР

В Киеве начались отключения электроэнергии

ДТЭК: в нескольких районах Киева отключили электричество из-за повреждений энергообъектов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В нескольких районах Киева начались отключения света, вызванные повреждением энергетической инфраструктуры, чьи сети не справляются с подачей электричества. Об этом украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram.

«В некоторых районах Киева применены стабилизационные отключения. В части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационных графиков», — говорится в сообщении.

Ранее спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат заявил, что противовоздушная оборона (ПВО) страны не смогла сбить ни одной гиперзвуковой российской ракеты «Кинжал». Он также сообщил, что с подобным ударом Украина столкнулась впервые.

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Алевтина Запольская
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