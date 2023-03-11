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20:29, 10 марта 2023Среда обитания

Россиян предупредили об опасности экономии при ремонте

«ВсеИнструменты.ру»: экономить на монтаже электрики при ремонте опасно

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Экономия на покупке некоторых вещей при ремонте жилья может быть опасна, предупредила россиян эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Анна Макина. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалист посоветовала не экономить на стройматериалах и выбирать проверенных продавцов. Необходимо обратить внимание в том числе на условия хранения смесей, так как при попадании влаги они теряют свои свойства. Россиянам также рекомендовали не жалеть средства на покупку систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения. Подобное оборудование покупают на длительный срок, а в случае поломки стоимость восстановления может оказаться большой.

По словам эксперта, не стоит экономить на монтаже электрики и выполнять работы самостоятельно. В случае нарушений техники безопасности может возникнуть пожар. При этом в квартире стоит поставить качественные окна, чтобы в итоге не переплачивать за отопление и сохранить здоровье.

Ранее дивизионный директор OBI Наталья Коротченко заявила, что косметический ремонт стандартной 12-метровой детской комнаты обойдется россиянам минимум в 70 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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