США и ЕС договорились добиваться интеграции Украины в европейский энергорынок

Байден и фон дер Ляйен пообещали добиваться интеграции Украины в европейский энергорынок

Американский президент Джо Байден и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении по итогам переговоров рассказали о планах США и ЕС добиваться интеграции Украины в европейский энергетический рынок. Также они договорились работать над диверсификацией источников энергоносителей для европейских государств и снижением потребления энергии, сообщает ТАСС.

«Мы продолжим работать вместе над укреплением энергетической безопасности и устойчивости в Европе путем диверсификации источников энергии, снижения потребления и сокращения зависимости Европы от ископаемых источников энергии», — сказано в документе.

Кроме того, Байден и фон дер Ляйен пообещали и дальше координировать меры поддержки энергетической безопасности Украины и помогать с ее интеграцией в европейские энергорынки.

Ранее фон дер Ляйен поблагодарила США за помощь в избавлении Европы от энергозависимости от России. По ее словам, она планирует обсудить с Байденом не только американскую, но и европейскую программу, подразумевающую развитие чистой энергетики.