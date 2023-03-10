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23:29, 10 марта 2023Мир

В Европе поблагодарили США за помощь в избавлении от энергозависимости от России

Глава ЕК фон дер Ляйен поблагодарила Байдена за помощь в преодолении энергокризиса
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Zheng Huansong / Globallookpress.com

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на встрече с американским президентом Джо Байденом поблагодарила США за помощь в избавлении Европы от энергозависимости от России, сообщает РИА Новости.

«Вы нам очень помогли, когда мы захотели избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива, вы нам очень помогли, расширив поставки сжиженного природного газа (СПГ)», — заявила она, отметив, что благодаря этим действиям европейским странам удалось справиться с энергетическим кризисом.

По ее словам, она планирует обсудить с Байденом не только американскую, но и европейскую программу, подразумевающую развитие чистой энергетики. Она отметила, что у них имеется большое количество тем, которые следует обсудить.

Ранее глава комитета по энергетике и природным ресурсам сената США Джо Манчин заявил, что США способны полностью заместить нефть и газ из России для Европейского союза (ЕС). Он добавил, что хотел бы полностью исключить энергоносители из России с мировых рынков, однако признал, что каждая страна должна принимать решение по этому вопросу самостоятельно.

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Марина Совина
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