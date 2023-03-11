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02:01, 11 марта 2023Мир

США и ЕС заявили о работе над соглашением о полезных ископаемых

США и ЕС начали работать над соглашением о критически важных полезных ископаемых

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

США и Евросоюз (ЕС) будут вести переговоры с целью подготовки соглашения о критических важных полезных ископаемых, которые прежде всего используют для производства аккумуляторов электромобилей. Об этом говорится в совместном заявлении американского президента Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

«Мы намерены незамедлительно начать переговоры по планируемому соглашению о критически важных полезных ископаемых», — говорится в документе. Ожидается, что соглашение позволит увеличить объемы добычи полезных ископаемых и их переработки.

Ранее министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов назвал Россию одним из самых богатых государств мира. Он заявил, что полезные ископаемые в стране не закончатся никогда. Глава Минприроды призвал обратить внимание на экономику, рентабельность этих запасов.

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Марина Совина
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