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В Минприроды назвали Россию одной из самых богатых стран мира

Глава Минприроды Козлов заявил, что полезные ископаемые в России не закончатся никогда
Александр Козлов

Александр Козлов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов дал интервью изданию «Известия». В нем он рассказал о количестве полезных ресурсов в стране, а также дал прогноз по объему их добычи.

Нескончаемые ресурсы

Отвечая на вопрос об угрозе дефицита каких-либо природных ресурсов в России, Козлов назвал Россию одним из самых богатых государств мира. Он заявил, что полезные ископаемые в стране не закончатся никогда. Глава Минприроды призвал обратить внимание на экономику, рентабельность этих запасов.

У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда

Александр КозловГлава Минприроды

В мае 2021 года Козлов заявил, что обеспеченность России запасами нефти при ее актуальном уровне добычи достигает 59 лет. Позже, в июне, он выразил мнение, что объемов золота в стране хватит примерно на 40 лет. При этом гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков допустил, что избежать конца эры нефти возможно с помощью новых технологий.

Виды запасов

Козлов заявил, что у России есть геологические запасы, извлекаемые запасы и рентабельные запасы. Такие ресурсы относятся к категории ископаемых, которые выгодно добывать с экономической точки зрения.

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Министр подчеркнул, что среди более 300 видов запасов присутствуют только те, что «востребованы промышленностью и отечественными отраслями».

Ситуация с газом

В мае Козлов заявлял, что природного газа в России хватит на 103 года. При этом 2 января 2022 года «Газпром» сообщил о рекордной добыче газа за 13 лет. В 2021 году компания добыла 514,8 миллиарда кубометров топлива, что стало лучшим результатом. Глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что он «покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021-м».

Еще в 2017 году на тот момент глава Минприроды Сергей Донской прогнозировал, что газ станет основным источником энергии в мире с 2034 года. Главной задачей России он называл формирование новых центров добычи голубого топлива и нефти.

Роль регионов

Козлов заявлял, что к 2030 году Россия добьется воспроизводства запасов нефти, газа, золота, серебра, свинца, цинка и сурьмы на уровне 150 процентов. Он рассказал, какие регионы станут ключевыми в реализации этой цели.

Традиционно самые большие перспективы у Дальнего Востока, Сибири и Арктики. В первую очередь это связано с их огромным потенциалом на выявление новых крупных месторождений

Александр КозловГлава Минприроды

По словам главы Минприроды, наиболее крупные и уникальные месторождения углеводородов выявляют именно в Арктической зоне, включая шельф, Красноярский край и Якутию. Он заявил, что по инициативе «Геология. Возрождение легенды» ведомство собирается минимум семь перспективных площадей для лицензирования.

50новых месторождений
углеводородов открывают в России

Редкие животные

Козлов также рассказал о работе над федеральным проектом «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», в который включили 13 видов «приоритетных» животных, требующих особых мер для сохранения популяций. По его словам, для 11 из них уже разработали дорожные карты.

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Министр подчеркнул, что результаты работы уже есть. В частности, численность амурского тигра на Дальнем Востоке постоянно увеличивается, как и количество особей зубра. Козлов подчеркнул, что предстоит еще «очень много работы». Ранее он заявлял, что ведомство планирует сделать около 30 процентов территории России заповедной.

Повышенный налог

В 2021 году Минфин и другие представители российской власти пришли к компромиссу с компаниями металлургической промышленности и производителями удобрений о размере повышения налогов. Новая схема будет действовать в течение трех лет.

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Соответствующие меры приняли после жалобы первого вице-премьера России Андрея Белоусова: он обвинил компании металлургической отрасли в «нахлобучивании» государства из-за роста цен на внутреннем рынке. По его мнению, федеральный бюджет не получил около 100 миллиардов рублей. Чтобы компенсировать нехватку средств, правительство
приняло экспортные пошлины на вывоз сырья с 1 августа по 31 декабря 2021 года.

Марина Совина
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