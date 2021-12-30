Россию захотели сделать на треть заповедной территорией

Около 30 процентов территории России может оказаться под действием природоохранных законов. Об этом сообщил РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов.

Министр отметил, что сейчас 25 процентов территории России находится под законодательной защитой.

Козлов напомнил, что Глобальная рамочная программа в области биоразнообразия ООН предписывает обеспечить к 2030 году почти треть планеты эффективной системой охраняемых районов и других природоохранных мер.

«В рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" планируется создать 24 ООПТ (особо охраняемых природных территорий) и 16 из них к настоящему времени уже созданы. Так что 30 процентов — вполне реальная цифра», — сказал Козлов.

Ранее в декабре Козлов сообщил, что экологический мониторинг выявил свыше тридцати городов России с наиболее загрязненным воздухом. В частности, в него вошли Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита, Петровск-Забайкальский, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Уссурийск, Ачинск и другие.

