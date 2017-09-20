Газу предрекли роль главного источника энергии в мире с 2034 года

Газ станет главным источником энергии в мире с 2034 года, заявил глава Минприроды Сергей Донской. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает Rambler News Service.

Несмотря рост альтернативных источников энергии, доля ископаемого топлива сократится с 80 до 50 процентов лишь к 2050 году, отметил он. «При этом на нефть и газ будет приходиться 44 процента поставок источников энергии на мировой рынок (в настоящее время — 53 процента), а с 2034 года газ станет главным источником энергии», — сказал Донской.

Материалы по теме Великая газовая революция Как энергетическая реформа Трампа ударит по позициям России

Министр подчеркнул, что в связи с этим задача формирования новых центров добычи газа и нефти для России является ключевым приоритетом. «В целом динамика воспроизводства минерально-сырьевой базы является положительной», — заключил глава Минприроды.

10 сентября генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа Мохаммад Хосейн Адели заявил, что сжиженный газ, поставляемый в Европу из США, не сможет заменить европейским потребителям голубое топливо из России.

В июле агентство Bloomberg писало о том, что зависимость Германии от российского газа в ближайшем будущем вырастет. «Кроме России, в мире не так много мест, откуда Германия может быстро получить большое количество газа», — полагает директор программы исследований природного газа в Оксфордском институте энергетических исследований Джонатан Стерн (Jonathan Stern).