«Газпром» сообщил о рекордной добыче газа за 13 лет

«Газпром» в 2021 году добыл 514,8 миллиарда кубометров газа, это лучший результат за последние 13 лет, сообщил глава компании Алексей Миллер. Его цитирует пресс-служба «Газпрома» в Telegram.

Миллер добавил, что прирост к показателю за 2020 год составил 62,2 миллиарда кубометров и «покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021-м». «Как и всегда, мы обеспечили надежное газоснабжение потребителей», — отметил он.

Также глава «Газпрома» прокомментировал поставки российского газа за рубеж. «Отмечу, что закупку российского трубопроводного газа нарастили 15 стран. Самый большой прирост обеспечили его крупнейшие потребители — Германия (плюс 10,5 процента), Турция (плюс 63 процента), Италия (плюс 20,3 процента)», — сказал Миллер, уточнив, что значительную роль в обеспечении поставок топлива в Европу играют газопроводы «Северный поток» и «Турецкий поток».

В заключение он подчеркнул, что по итогам 2021 года «Газпром» ждет максимальный за всю историю компании финансовый результат, следовательно, дивиденды тоже будут рекордными.