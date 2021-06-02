В Минприроды оценили запасы российского золота

Россия при текущем уровне добычи обеспечена золотом на 40 лет. Об этом «Известиям» рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

Он пояснил, что в России находится 13 процентов мировых запасов драгметалла, страна занимает первое место по этому показателю. При этом по объемам добычи Россия уступает Китаю и Австралии, несмотря на регулярное увеличение своей ресурсной базы.

В частности, за последние десять лет были введены в эксплуатацию три крупных золоторудных месторождения в Магаданской и Иркотской областях, а также в Республике Саха (Якутия). Кроме того, добыча началась в ряде средних и мелких по запасам объектов в Хабаровском крае и Магаданской области. Готовится к разработке уникальное месторождение Сухой Лог в Иркутской области и целый ряд крупных месторождений на Дальнем Востоке.

По утверждению министра, добыча золота в 2020 году составила 445 тонн, а с 2010 года прирост запасов драгоценного металла составил порядка шести тысяч тонн.

С 2008 года Россия нарастила запасы золота в пять раз. В 2018-м по этому параметру страна обошла Китай и вышла на шестое место в мире, а в 2020-м приблизилась к Франции.

20 мая сообщалось, что за последние десять месяцев Центробанк России уже в четвертый раз снизил количество золота в международных резервах. В апреле его стало меньше примерно на 100 тысяч унций, или порядка 2-3 тонн. По состоянию на 1 мая в составе российских резервов находилось 73,7 миллиона унций, в начале апреля их было 73,8 миллиона. Также около 100 тысяч унций (статистика ЦБ не дает более точную оценку) было истрачено в январе 2021 года.

В феврале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что золотодобывающий сезон в Приангарье оказался на грани срыва из-за дефицита мигрантов. Чтобы компенсировать нехватку рабочих рук, он попросил федеральные власти согласовать въезд в РФ тысяч иностранных работников для золотодобывающих предприятий. По утверждению региона, если рабочих рук не хватит, в текущем году может возникнуть угроза невыполнения квоты золотодобычи, это приведет к уменьшению налоговых платежей в бюджеты всех уровней, грозит консервацией месторождений и банкротством компаний.